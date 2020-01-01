В Иране ответили на угрозы Трампа: "У нас хватит сил сломить США"
Командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами ответил на заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому администрация США возлагает на Иран ответственность за попытку штурма американского посольства в Багдаде, передает NEWSru.co.il.
"Мы не ведем страну к войне, но мы войны не боимся. Мы предупреждаем Америку: обращайтесь к иранскому народу как подобает. Если потребуется, у нас хватит сил, чтобы сломить их не один и не два раза", - заявил иранский военачальник.
В свою очередь начальник генштаба генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил, что вооруженные силы ИРИ готовы дать отпор врагу: "Если он совершит хоть одну ошибку, мы ответим. Если ситуация накалится, мы покажем, на что способны".
Напомним, после нападения 31 декабря на посольство США в Багдаде Трамп написал в Twitter: "Иран будет нести полную ответственность за гибель наших сотрудников и ущерб нашим учреждениям. Они ДОРОГО заплатят. Это не предупреждение, это угроза". Заявление стало причиной вызова в МИД Ирана временного поверенного в делах Швейцарии, которая представляет в Тегеране интересы США. Ему был выражен протест в связи с заявлениями Трампа.