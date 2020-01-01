В Иране ответили на угрозы Трампа: "У нас хватит сил сломить США"

"Мы не ведем страну к войне, но мы войны не боимся. Мы предупреждаем Америку: обращайтесь к иранскому народу как подобает. Если потребуется, у нас хватит сил, чтобы сломить их не один и не два раза", - заявил иранский военачальник.

В свою очередь начальник генштаба генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил, что вооруженные силы ИРИ готовы дать отпор врагу: "Если он совершит хоть одну ошибку, мы ответим. Если ситуация накалится, мы покажем, на что способны".

Напомним, после нападения 31 декабря на посольство США в Багдаде Трамп написал в Twitter: "Иран будет нести полную ответственность за гибель наших сотрудников и ущерб нашим учреждениям. Они ДОРОГО заплатят. Это не предупреждение, это угроза". Заявление стало причиной вызова в МИД Ирана временного поверенного в делах Швейцарии, которая представляет в Тегеране интересы США. Ему был выражен протест в связи с заявлениями Трампа.