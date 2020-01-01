Российский боксер Артур Бетербиев не хочет драться против китайца Мэн Фаньлуна на его родине - в Китае, о чем сообщает BoxingScene.

По информации источника, причиной нежелания проводить бой в Китае является притеснение уйгуров — мусульманского населения. 34-летний уроженец Хасавюрта исповедует ислам и считает, что власти страны ответственны за эти репрессии.

Таким образом, если россиянин откажется от боя с китайским боксером, пояс IBF может быть объявлен вакантным. В крайнем поединке Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика. Всего за карьеру он провел 15 боев и одержал 15 побед.