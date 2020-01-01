Магеррам Алиев и Эльчин Гулиев на границе с Арменией фото
2 января 2020 года помощник президента, заведующий отделом по военным вопросам генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили воинскую часть и подразделения дислоцированной на азербайджано-армянской границе Отдельной пограничной дивизии «Газах».
Как сообщили haqqin.az в пресс-центре Госпогранслужбы, в ходе визита М. Алиев и Э. Гулиев проверили выполнение поручений Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева, поздравили военнослужащих с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, а также осмотрели условия проживания и несения службы пограничников.
Помощник президента и начальник ГПС также ознакомились с работами, проделанными в рамках создания необходимой пограничной инфраструктуры, а также дали необходимые поручения в направлении повышения боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечения неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.