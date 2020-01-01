«Короля мерседесов» избили и ограбили в Москве

В Москве неизвестные избили и изрезали известного блогера Людвига Байсера, который знаком широкой публике как «Король мерседесов». Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что происшествие случилось вблизи станции метро «Красные ворота». Незнакомцы напали на блогера, изрезали ему запястья, а потом отобрали ключи от авто.

У блогера множественные раны, но после того как работники скорой обработали ему раны, от госпитализации он отказался. «Король мерседесов» обратился с заявлением в полицию.

Людвиг Байсер получил популярность благодаря обзорам машин разных марок, их класса и стоимости на YouTube и в социальных сетях. Прозвище «Король мерседесов» закрепилось за ним после многочисленных обзоров машин марки Mercedes-Benz, к которым знаменитость питает особую слабость.