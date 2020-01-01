ООН просит отказаться от новых джинсов и донашивать старые

В ЮНЕП пояснили, что для производства одной пары джинсов требуется почти четыре тысячи литров воды (учитывая выращивание хлопка, производство, транспортировку и стирку). Это наносит примерно такой же ущерб окружающей среде, как 111-километровый автопробег. По подсчетам экологов, в среднем современный человек надевает предмет одежды всего лишь десять раз до того, как выбросить (хотя данные сильно разнятся в зависимости от страны и благосостояния). 87% поношенной одежды не переходят к новым хозяевам, а оказываются на свалке, пишет информагентство Fergananews.

В сообщении приводятся слова вице-мэра Парижа Антуанетты Ги: «Носите старые вещи, как новые, это теперь так же стильно, как маленькое черное платье. Мы хотим, чтобы модная индустрия была экологически чистой».

В ООН рекомендуют покупать одежду из прочного материала, чтобы она служила дольше. Носить одежду следует аккуратно, чтобы реже стирать, а при стирке лучше пользоваться жидкими моющими средствами (порошок сильнее повреждает ткань).