Парламент одобрил: Турция вводит войска в Ливию

"В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 - против", - такие результаты огласил спикер парламента Мустафа Шентоп.

Великое национальное собрание Турции поддержало законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Соответствующий законопроект был представлен в парламент 30 декабря Партией справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее газета "Созджу" писала, что в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки ПНС систем ПВО "Хисар" и "Коркут", разработанные турецкими конструкторами, передает ТАСС.

В конце декабря глава МВД правительства национального согласия Фатхи Али Башага заявил, что Ливии понадобится военная поддержка Турции, если возникнет военный конфликт. По его словам, без помощи Анкары Ливии будет трудно противостоять армии Халифы Хафтара, которая открыла авиабазы для третьих стран. Кроме того, министр подчеркнул, что международное сообщество официально признало в Ливии только правительство национального единства.

Накануне же вице-президент Турции Фуат Октай сказал, что Анкара может отказаться от отправки своих войск в Ливию, если Халифа Хафтар прекратит атаковать Триполи.