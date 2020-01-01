Спецвыпуск автомобиля Belgian Legend Edition создан по запросу бельгийского импортера Porsche - D’Ieteren. Он посвящен неоценимому вкладу Икса в успех компании в спорте в 1970-1980-х годах.

Спорткар Porsche 911 получил первую спецверсию, посвященную 75-летию бельгийского автогонщика Жаки Икса. Об этом пишет Motor-1.

Belgian Legend Edition построили на базе 911 Carrera 4S, а за основу оформления взяли фирменный бело-синий шлем гонщика. Купе получит уникальный цвет - X Blue, а также автограф Жаки Икса на некоторых деталях авто.

Спорткар укомплектуют 20/21-дюймовыми колесами Carrera Classic с лазерной гравировкой, кожаный салон с окантовкой Pebble Grey, спортивные кресла и тиснением «911» на подголовниках.

Porsche 911 Belgian Legend Edition выпустят только в 75 экземплярах. Продаваться спорткар будет только в Бельгии.