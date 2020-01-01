Иран обвинил США в попытке сорвать военные учения с Россией
США пытались сорвать военно-морские учения Ирана, Китая и России, заявил командующий иранскими ВМС Хосейн Ханзади.
Как сообщает агентство Tasnim, Ханзади утверждает, что Вашингтон с союзниками «провели экстренное заседание с целью срыва учений». Однако военные провели отвлекающие маневры и «сорвали планы Штатов».
Военные из РФ, Ирана и Китая проводили четырехдневные учения ВМС под названием «Пояс морской безопасности» с 27 по 30 декабря.