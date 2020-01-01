Бельгия отказалась выдавать Испании лидера каталонских сепаратистов

Суд Брюсселя приостановил ордер на арест и дальнейшую экстрадицию бывшего главы Каталонии и организатора референдума 2017 года о независимости Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF.

Лидера каталонских сепаратистов признали неприкосновенной фигурой, поскольку он избран депутатом Европарламента от Каталонии. Власти Испании оспаривают этот факт из-за несоблюдения процедуры получения статуса депутата внутри страны.

«Бельгийское правосудие признает наш иммунитет и принимает решение о приостановлении ордера на арест и экстрадицию!» — написал в Twitter Карлес Пучдемон.

Это же решение коснулось другого каталонского политика Тони Комина. Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент, состоявшихся в Испании 26 мая, от списка каталонской коалиции Lliures per Europa.