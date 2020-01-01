О чем говорили Эрдоган и Трамп по телефону

"В ходе переговоров президентов обсуждались региональные вопросы, прежде всего последние события в Ливии и Сирии", - цитирует ТАСС сообщение администрации.

Президенты Турции и США - Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп - провели в четверг телефонные переговоры, сообщили журналистам в администрации главы турецкого государства.

Эрдоган в разговоре с Трампом отметил, что в Турции "были обеспокоены в связи с нападением на сотрудников американских служб безопасности в Ираке". Оба президента "выразили удовлетворение в связи с окончанием акций против посольства США в Ираке".

Лидеры двух стран "подчеркнули необходимость решения региональных проблем путем дипломатии" и договорились "продолжить укреплять сотрудничество в двусторонних отношениях".

Ранее в четверг парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.