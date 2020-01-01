Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 20:31

В этот день и солнце сияет ярче, и не успевшие облететь с деревьев листики, несмотря на зиму, зеленеют, а птички чирикают громче и радостнее... Почему? Да потому, что в этот день - 18 декабря родился «Солнце» бывшей Страны Советов – товарищ Иосиф Виссарионович Сталин… Пожалуй, главный признак, отличающий политика состоявшегося, сумевшего занять какое-то место в истории, это неоднозначные споры о нем спустя десятилетия после его смерти. Иной политик просидит на посту руководителя энное количество лет, а после ухода все забудут его уже на следующее утро, а год спустя и имени припомнить не смогут. А некоторые на протяжении веков все еще возбуждают активную общественную дискуссию.

Но не все так просто - память в веках отнюдь не гарантирует, что объект вошел в историю со знаком плюс. Это уж, как говорится, по заслугам – и мнимым, и реальным: одного боготворят, портреты вывешивают где только можно и даже города называют в его честь, а другого – проклинают тысячи лет. Сегодняшнее отношение к Сталину на постсоветском пространстве – не просто отношение к одной отдельно взятой исторической личности, скорее, тест – скажи мне, как ты относишься к Сталину, и я скажу кто ты. В 70-80-е годы прошлого века Грузия была одним из мест массового поклонения Иосифу Виссарионовичу. Могу даже припомнить первое выступление Горбачева на каком-то съезде, где, говоря о победе советского народа в Великой Отечественной войне, он завершил фразу словами «под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина». В те дни, хоть и ненадолго, но Горбачев стал кумиром большинства грузин...

У меня в этой связи есть личный опыт: мой родной дядя, брат моей матери, директор чайсовхоза в Гальском районе Абхазии, по собственной инициативе, на свои деньги поставил бюст Сталину прямо напротив сельского вокзала... Шум возник нешуточный, но бюст благополучно простоял там многие годы.. Возможно, он и до сих пор там. Хотя вряд ли… Надо же было такому случиться, что спустя всего 20-30 лет Грузия стала одной из самых антисталинских стран на постсоветском пространстве. Теперь там «Великого вождя» чтят разве что старики, ну и жители Гори, где он появился на свет.. А тем временем в России, где в 70-80-е его уважали значительно меньше, фотокарточки к ветровым стеклам автомобилей не лепили и бюстами сельские вокзалы не украшали, Сталина вдруг стали считать чуть ли не самым положительным персонажем отечественной истории. Такой вот оборот…

Но и всё же – был ли Сталин великим политиком, как утверждают его почитатели? Если иметь в виду некий набор личных качеств – таких как хитрость, целеустремленность, готовность идти на жертвы и т.д. – бесспорно, был. Если иметь в виду успехи в собирании земель и запугивании сотен миллионов человек – был, вне всякого сомнения. То есть, если судить о масштабе личности, то Сталин и вправду один из величайших политиков в мировой истории. Это ведь тоже талант – запугать не просто жителей своей страны, но и целые континенты, причем так сильно, что страх по инерции продолжал душить граждан в течение десятков лет после смерти властителя... Но и здесь не всё просто. Наличие бесспорных признаков личного политического величия не делает человека великим политиком. И Сталин, с точки зрения долгосрочных результатов своей деятельности, – один из самых больших неудачников в мире. Выскажу рискованное мнение, с которым многие не согласятся. Главный негативный результат его деятельности – это не массовые репрессии. Мало ли кто в мире морил голодом и душил своих граждан в лагерях? История и не такое претерпевала… И не атмосфера всеобщего страха, не расстрелы и захват целых континентов - негативный результат его деятельности. Этим в веках грешили многие политики, и Сталин на данном поприще не первый и, наверное, не последний. Парадокс, но главная неудача Сталина как раз то, что многие считают его достижением – индустриализация, укрепление экономики, формирование системы управления.

Главная неудача Сталина в том, что построенное им грандиозное сооружение было недееспособным. Отрицая главный человеческий инстинкт – частнособственнический, вся эта громада напоминала человека, который долгие годы стоит не на ногах, как положено, а на голове. Сталин строил систему, которая противоречила самой человеческой природе, заставлял ее работать исключительно силой воли и устрашением. Но жизнь показывает, что такие системы недолговечны. Можно, конечно, заставить человека какое-то время стоять на голове, но долго он не выдержит. И система такая тоже непрочна, в конце концов система даст трещину, и тогда – все. Главное преступление Сталина, за которое русские его не почитать должны, а ненавидеть и проклинать – это гигантские жертвы – человеческие, материальные и духовные, ценой которых он создал систему, без него не работающую и логично развалившуюся. Это как электронный пропуск без отпечатка пальца его владельца - крути хоть справа налево, хоть слева направо – без пальца не работает. В чем сила любой современной успешной страны? В том, что ее система позволяет стране нормально существовать вообще без лидера или с лидером, мягко говоря, не отличающимся умственными способностями. США спокойно процветают при Трампе, не говоря уже о том, что американская система перенесла такое тяжкое явление, как Джордж Буш-младший. Проглотила и не поперхнулась. В европейских странах сегодня правят преимущественно невзрачные середнячки – и ничего, страны вполне себе живы-здоровы, и даже в меру упитаны. Система, которой для исправной работы нужен колосс, сверхчеловек, супермен, Бэтмен или кто-то еще помонументальнее, недееспособна. Сверхчеловек – это явление штучное, и несколько раз подряд не рождается. После Сталина власть в СССР попала в руки к обычным смертным – как оно и бывает. Система просуществовала почти 40 лет исключительно по инерции, а потом рухнула. Все эти многокилометровые склады оружия, баллистические ракеты, пушки, самолеты, все это вооружение, накопленное за годы холодной войны, оказалось бесполезным. Система, идущая вразрез с основными человеческими инстинктами, просто обвалилась под собственной тяжестью: искалеченные судьбы миллионов людей, целые поколения, жившие в страхе, запредельный труд со смертельным исходом – все это оказалось напрасным… Самый изуверский эксперимент в мировой истории завершился полным крахом! В своем стремлении обеспечить личную власть и контроль над всем и вся Сталин создал структуру, которая была обречена на медленное разложение, а затем неизбежную кончину. Хотите скажу, кто был настоящим великим политиком? Далеко ходить не надо, он из нашего региона. Это создатель современного турецкого государства Ататюрк. Человек, создавший Систему, которая переживет его на многие века. Политик, создавший государство, которое и сегодня стремительно идет вперед и развивается. Систему, которой не нужен второй Ататюрк и которая впоследствии прекрасно обходится правителями, о которых сегодня мало кто, кроме турок, знает.