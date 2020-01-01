Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год

При составлении топ-20 учитывались данные об авариях и серьезных происшествиях с участием самолетов авиакомпаний, возраст лайнеров, рентабельность, результаты различных проверок перевозчиков, другие параметры.

Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas, сообщают «Известия».

Специалисты поставили Qantas на первое место, отметив, что за свою 99-летнюю историю авиакомпания накопила уникальный опыт. Перевозчик использует новейшие технологии: Qantas первыми в мире начали отслеживать состояние двигателей своих лайнеров по спутниковой связи. Также компанию отметили за разработку аэронавигационной системы.

В пятерку самых безопасных перевозчиков вошли Air New Zealand, EVA Air (Тайвань), Etihad (ОАЭ) и Qatar Airways (Катар).

Также портал составил список наиболее безопасных лоукостеров. В топ-10 вошли арабская Air Arabia, британская Flybe, американские Frontier и Jetblue, гонконгская HK Express, индийская IndiGo, мексиканская Volaris, испанская Vueling, канадская Westjet и венгерская Wizz.