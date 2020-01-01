Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год
Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas, сообщают «Известия».
При составлении топ-20 учитывались данные об авариях и серьезных происшествиях с участием самолетов авиакомпаний, возраст лайнеров, рентабельность, результаты различных проверок перевозчиков, другие параметры.
Специалисты поставили Qantas на первое место, отметив, что за свою 99-летнюю историю авиакомпания накопила уникальный опыт. Перевозчик использует новейшие технологии: Qantas первыми в мире начали отслеживать состояние двигателей своих лайнеров по спутниковой связи. Также компанию отметили за разработку аэронавигационной системы.
В пятерку самых безопасных перевозчиков вошли Air New Zealand, EVA Air (Тайвань), Etihad (ОАЭ) и Qatar Airways (Катар).
Также портал составил список наиболее безопасных лоукостеров. В топ-10 вошли арабская Air Arabia, британская Flybe, американские Frontier и Jetblue, гонконгская HK Express, индийская IndiGo, мексиканская Volaris, испанская Vueling, канадская Westjet и венгерская Wizz.