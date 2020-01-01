Араз Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян

Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов порассуждал о российской экономике. Об этом пишет Forbes.

По мнению бизнесмена, население России имеет очень низкие доходы, а также пенсию в районе 200 долларов. Правда, подчеркивает Агаларов, увеличить эти показатели в 2020 году, как и в ближайшем будущем, не представляется возможным.

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать»,— сказал предприниматель в интервью Forbes.

При этом Араз Агаларов обратил внимание на налоговую нагрузку населения, которая «достаточно высокая»: «Раньше налоговое бремя компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным. И в следующем году все поймут, что то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать».