США признали вину в гибели тысяч мирных жителей в Сирии и Ираке

В результате ударов коалиции США по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 1 359 мирных жителей.

Так, в заявлении коалиции говорится о том, что в период с августа 2014 года по конец ноября 2019 года коалиция нанесла 34 725 ударов.

"В результате действий коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость" были непреднамеренно убиты по меньшей мере 1 359 гражданских лиц", - цитирует РИА Новости.

Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ. В Сирии силы коалиции действуют без согласия официального Дамаска.