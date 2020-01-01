Пентагон пообещал Ирану «жесткий» ответ на угрозу военным США

Эспера попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа в Twitter: 31 декабря глава Белого дома написал, что Иран «понесет полную ответственность за жертвы или ущерб» на американских военных объектах и «заплатит за это большую цену».

США намерены защищать своих военнослужащих и готовы дать жесткий ответ на любые угрозы со стороны Ирана, заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News.

По словам Эспера, Трамп в курсе ситуации, с ним «ежедневно, если не каждые несколько часов» связывается команда Совета национальной безопасности Белого дома. «Трамп хочет обеспечить должную заботу о наших вооруженных силах, чтобы они оставались боеспособными и готовыми выполнять задачи. Он совершенно прав, в случае нападения ответ сил США будет жестким и мощным», — сказал глава Пентагона.

Каким именно будет возможный ответ, Эспер говорить отказался, отметив лишь, что США «способны предпринять широкий спектр действий». «Пришло время Ирану вести себя как нормальной стране», — заключил он.