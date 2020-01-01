Деньги к деньгам: Трамп собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию
Бюджет предвыборной кампании президента США Дональда Трампа на начало 2020 года составил $102,7 млн, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.
По словам источника, только за IV квартал 2019 года кампания привлекла $46 млн. Эта сумма стала рекордной за квартал.
По мнению экспертов, увеличение пожертвований связано с инициативой Демократической партии США об импичменте главы государства.
Агентство отмечает, что эта сумма превышает сумму пожертвований бывшего президента США Барака Обамы, когда тот баллотировался на второй срок.