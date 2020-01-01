Греция, Израиль и Кипр построят 2000-километровый газопровод

На церемонии, состоявшейся во Дворце Заппион, соглашение подписали министры энергетики: Греции - Костис Хадзитакис, Израиля - Юваль Штайниц и Кипра - Георгиос Лаккотрипис. На церемонии также присутствовали премьер-министры Греции и Израиля - Кириакос Мицотакис и Биньямин Нетаньяху, президент Кипра Никос Анастасиадис, сообщает ТАСС.

«Мы только что подписали соглашение по газопроводу EastMed. Это венец новых геополитических, партнерских отношений между Грецией, Кипром и Израилем. Они систематически выстраиваются в последние годы, формируя новый энергетический узел в Восточном Средиземноморье», — заявил премьер-министр Греции, отметив, что это будет один из крупнейших газопроводов в мире. По его словам, проект станет вкладом в мир и в геополитическую стабильность.

По сведениям РИА Новости, EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тыс. км, инвестиции в строительство оцениваются в €6 млрд. Проектная мощность составляет 10 млрд куб. м газа ежегодно. Помимо этого, дополнительно 1 млрд куб. м обеспечит внутреннее потребление на Кипре. Ожидается, что газопровод может заработать в 2024–2025 годах.