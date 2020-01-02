Трамп отговаривает Эрдогана от ввода войск в Ливию

«Президент США сегодня провел телефонный разговор с президентом Турции. Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы, - отметил Гидли. - Президент Трамп заявил, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии».

Вмешательство в Ливию осложнит обстановку в этой стране, заявил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Других деталей разговора между Трампом и Эрдоганом на тему ситуации в Ливии Белый дом не приводит.

Отметим, что телефонный разговор между двумя лидерами состоялся спустя несколько часов после того, как парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию. Как пояснила турецкая газета Sozcu, в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами.

Напомним, в конце декабря ПНС официально запросило Турцию о военной помощи. Сообщалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил Халифы Хафтара. В свою очередь противостоящая ПНС армия Хафтара призвала международное сообщество помешать Анкаре направить войска в Ливию.