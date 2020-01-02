Мухаммад и Алия в десятке самых популярных имен для детей в США

Имя впервые смогло пробиться в сотню наиболее распространенных среди американских новорожденных в 2013 году. С тех пор его популярность только растет, сообщает ИноТВ со ссылкой на Al Jazeera.

Имя Мухаммад впервые попало в десятку самых популярных имен для новорожденных в США, свидетельствуют данные компании BabyCenter, отслеживающей статистику детских имен в Соединенных Штатах.

Многие мусульманские семьи продолжают называть новорожденных сыновей Мухаммадом. Согласно подсчетам частных компаний, популярность этого имени с 2019-го повысилась на 29%, благодаря чему оно смогло пробиться на последнюю строчку десятки самых популярных имен для мальчиков, вытеснив оттуда Мейсона.

Представители BabyCenter отметили, что пробиться в топ-10 в этом году Мухаммаду помогло и принятое ими решение объединить различные способы написания этого имени латиницей, учитывая все варианты как одну позицию в списке.

В то же время десятую строчку рейтинга популярности среди девочек в США заняло еще одно арабское имя – Алия.