В Судане разбился самолет: все погибли

В провинции Западный Дарфур в Судане разбился самолет "Антонов", сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Самолет упал сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна. На его борту находились 15 человек: экипаж и местные чиновники. Все они погибли.

По информации телеканала, среди жертв - трое представителей местного судейского корпуса. В то же время, по информации суданских СМИ, в числе пассажиров мог находиться сотрудник Всемирной продовольственной организации.