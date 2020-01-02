Лидер турок-киприотов: EastMed не принесет выгоды и не решит проблему Кипра

По его словам, маршрут EastMed, который должен поставлять энергоносители с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, чтобы довести газ до Италии, намного длиннее и значительно дороже альтернативных вариантов.

Реализация этого проекта, отмечает Акынджи, "не поможет решить кипрскую проблему, точно так же, как и вступление Южного Кипра в Евросоюз". Он считает, что решение подписать соглашение о строительстве EastMed противоречит географическим реалиям и не имеет смысла с финансовой стороны и, скорее, обусловлено политическими соображениями.

Акынджи также добавил, что ни турки-киприоты, ни Турция не могут быть исключены из процесса формирования энергетического баланса в Восточном Средиземноморье.

Ранее в четверг Греция, Израиль и Кипр заключили в Афинах межгосударственное соглашение по сооружению EastMed. Ожидается, что строительство этого трубопровода длиной 2000 км займет около семи лет и будет стоить примерно $7 млрд. Проектная мощность составляет 10 млрд кубометров газа ежегодно.