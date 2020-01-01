Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 01:06

На это сообщение малоизвестной консалтинговой фирмы Тo70 из Нидерландов обратили внимание во всем мире. По данным компании, в 2019 году произошло в два раза меньше катастроф на крупных авиалиниях, чем в году предыдущем (86 против 160), и в них погибло в два раза меньше людей (257 против 534). Эксперты отмечают, что, несмотря на крупную катастрофу Boeing 737 MAX в Эфиопии, Sukhoi Super Jet 100 в Москве и происшедшее накануне Нового года крушение самолета Fokker 100 в Казахстане, вероятность попасть в авиакатастрофу составляет всего 0,18 раза на 1 миллион полетов.

Однако эта статистика не особо обрадовала боссов крупнейшей авиакомпании мира — корпорации Boeing. В декабре пост ее главного исполнительного директора покинул Деннис Мюленбург. До этого был уволен глава Управления коммерческой авиации Boeing Кевин МакАллистер, и в первые дни уже наступившего года вслед за ними последовал главный советник компании Майк Люттиг, проработавший в этой должности 14 лет. Все эти громкие отставки были связаны с обнаруженными крупными техническими дефектами, которые привели к катастрофам двух лайнеров серии Boeing 737 Max, самого современного, четвертого поколения этих машин. Первая произошла в октябре 2018 года у берегов Индонезии, вторая — в марте 2019-го в Эфиопии. В катастрофах погибли 346 человек. Это привело к тому, что авиакомпания вынуждена была полностью прекратить полеты 737 Max, оставив все самолеты на земле.

Это был тяжелейший удар для Boeing. До первой из двух катастроф компания рапортовала о поставках 387 самолетов этой серии 48 авиакомпаниям мира, а в планах на ближайшие годы фигурировала и вовсе астрономическая цифра — 4 406 новых самолетов должны были получить 80 компаний. 20 процентов запросил Китай, речь идет именно о модели Max 8, к которой относились самолеты, разбившиеся в Индонезии и Эфиопии. Даже после того, как Федеральная авиационная администрация США (Federal Aviation Administration-FAA) ввела полный запрет на полеты этих Boeing, корпорация продолжала выпускать их на своем заводе в городе Рентоне, что в штате Вашингтон, в количестве 42 в месяц. Теперь 380 джетов "припаркованы" на земле, и никто не знает, когда они смогут вновь подняться в воздух. Деннису Мюленбургу вменили в вину прежде всего то, что он не предоставил общественности тревожные данные экспертов после первой катастрофы самолета в Индонезии и продолжал уверять американцев и весь мир, что ничего страшного не произошло. На самом деле новые Boeing этой серии смертельно опасны. Дело в том, что, имея особое на борту автоматическое устройство, они могут произвольно срываться в штопор. Во всем виноваты приборы так называемого "угла атаки" — из-за ложных показаний автоматика произвольно опускает нос самолета и экипаж ничего не может с этим поделать.

Штопор на гражданских самолетах — это почти стопроцентное крушение. Авиационные эксперты воссоздали картину того, что происходило на борту лайнера Ethiopian Airlines. Вскоре после взлета из Аддис-Абебы в кабине пилотов раздались сигналы тревоги. Первый пилот Яред Гетачу и его помощник попытались восстановить контроль над самолетом — надо было срочно набирать высоту. Но все попытки поднять нос Boeing оказались безуспешными — автоматизированные системы самолета упорно опускали его вниз. Он пикировал все круче, пока не врезался в землю на скорости более 800 км/ч, всего через шесть минут после взлета. Вины экипажа не было никакой — катастрофа произошла полностью из за дефектной автоматики. И данные о том, что виноваты не люди, не метеоусловия, не пожар в двигателях, а автоматизированный контроль полетом, произвели ошеломительный эффект на американцев. По данным авиационного консультанта Генри Хантевельда, 20 процентов пассажиров заявили, что не сядут на борт Boeing Max 8 в первые шесть месяцев после того, как полеты этих лайнеров будут возобновлены. 40 процентов опрошенных сказали, что в будущем предпочтут более дорогие билеты на другие самолеты. Руководство компании пытается успокоить публику, заявляя, что первые полеты на этих лайнерах будут совершать только их экипажи. Оно также развернуло мощную пиар-кампанию, предлагая всем авиакомпаниям возвращать пассажирам деньги за уже купленные билеты, если те в последнюю минуту откажутся садиться на борт этого вида Boeing.