Новый президент Алжира освободил десятки оппозиционеров

Власти Алжира за последние дни выпустили из-под ареста почти 80 активистов, участвовавших в массовых акциях протеста в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание TSA.

По данным TSA, среди освобожденных - видный оппозиционный деятель Лахдар Бурега, который провел за решеткой последние полгода.

Освобождение активистов прошло вскоре после избрания президентом страны Абдельмаджида Теббуна, который заявил, что нацелен на диалог с оппозицией, требовавшей отставки всех представителей режима Абдельазиза Бутефлики.

В Алжире в результате мощных народных протестов, продолжавшихся с начала 2019 года, находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. На фоне не утихавших народных протестов с требованием ухода из власти всех представителей бывшего правившего режима выборы нового президента пришлось перенести. Они состоялись только 12 декабря, победу одержал Теббун.