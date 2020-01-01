В Саудовской Аравии учитель предложил детям обращаться за помощью к сатане

В Саудовской Аравии прокуратура на 40 дней отстранила от исполнения обязанностей школьного учителя, восславившего сатану в контрольной работе для учеников начальных классов.

Как сообщает IslamNews со ссылкой на GulfNews, педагог начальной школы в материале для контрольной работы заменил имя Бога во фразе «прибегаю за помощью к Аллаху» на слово «дьявол» («шайтан»), грубо исказив традиционную мусульманскую мольбу о божественной защите.

Довольно странный совет педагога не остался без внимания детей, их родителей и школьного руководства. Контрольные работы были изъяты из методических материалов, а учителя отстранили. Правоохранительные органы Саудовской Аравии инициировали расследование, оказалось, что у горе-педагога целый список судимостей. Не исключено, что наряду с уголовным наказанием мужчине грозит также принудительное лечение в психиатрической больнице.