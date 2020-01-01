Американцы убили легендарного иранского генерала Касема Сулеймани видео, обновлено
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Об этом, как передает РИА Новости, сообщают телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News.
Ранее шиитское ополчение Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада.
Иран подтвердил гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил иранский государственный телеканал IRINN.
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара по автомобилям. Ролик снят на значительном отдалении, однако на нем видны вспышки после ракетного удара.