Советник Роухани об убийстве генерала Сулеймани

США "своими азартными играми" сами создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке, Вашингтон должен быть готов к последствиям, заявил советник президента Ирана Хесамаддин Ашна, передает РИА Новости.

"Трамп своими азартными играми создал для США опаснейшие условия в регионе. Тот, кто переступает красную черту, должен быть готов снести последствия этого", - написал Ашна в Twitter.

Соответствующую публикацию он сделал после гибели в результате ударов США главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Касема Сулеймани.

Гибель Сулеймани и аль-Мухандиса подтвердили также иракское шиитское ополчение и государственное ТВ Ирана.