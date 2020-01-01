Цены на нефть растут после новости об убийстве иранского генерала

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,9% - до $68,19 за баррель на новостях об убийстве командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, свидетельствуют данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE на настоящее время, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Изначально наблюдался рост более чем на 4%. Цена марки WTI растет на 2,8% - до $62,90 за баррель.