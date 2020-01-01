Пентагон взял на себя ответственность за убийство генерала Сулеймани

Пентагон подтвердил, что США провели операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб, передает РИА Новости.

"По распоряжению президента Дональда Трампа вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани — главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, который США внесли в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении Пентагона.

В американском военном ведомстве также заявили, что операция имела целью предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана.

Пентагон добавляет, что США продолжат защищать свои интересы в регионе, предпринимая для этого необходимые с их точки зрения действия.