Ультиматум Хаменеи США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, передает РИА Новости.

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани – ред.) кровь, как и кровь других мучеников", - говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило государственное телевидение Ирана.