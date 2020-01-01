Вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боеготовности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.