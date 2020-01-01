В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 43-го отделения полиции Бинагадинского района, по подозрению в незаконном ношении огнестрельного оружия и наркотиков задержан житель Баку ранее судимый Тофик Пашаев, известный в криминальных кругах как «Рыжий Тофик», сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

В ходе личного досмотра при нем были обнаружены заряженный пистолет Макарова, один магазин и пять патронов, а также 0,529 грамма героина.

Собранные в 43-м отделении полиции по факту материалы направлены для расследования в следственный отдел Бинагадинского районного управления полиции.