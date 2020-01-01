Лидер шиитов Ирака призвал сторонников защищать страну

Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал своих сторонников защищать Ирак в свете последней эскалации в виде американских ударов близ Багдада, передает РИА Новости.

При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил ранее посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.

"Я как ответственный за иракское национальное сопротивление приказываю всем бойцам, в том числе "Армии имама Махди"..., быть полностью готовыми защищать Ирак", - говорится в полученном агентством заявлении Садра.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.