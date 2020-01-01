МИД России об убийстве генерала Сулеймани

Гибель генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке, полагают в российском Министерстве иностранных дел, сообщает ТАСС.

В МИД России агентству заявили, что рассматривают убийство Сулеймани как авантюрный шаг. В ведомстве также выразили соболезнования иранскому народу в связи с гибелью главы «Аль-Кудс».

«Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — подчеркнули в министерстве.