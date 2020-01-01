Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил свои соболезнования в связи с гибелью и заместителя главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, который был также убит в результате американской ракетной атаки на аэропорт Багдада, при которой погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Шиитское ополчение Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Отметим, Пентагон подтвердил, что США провели операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и лидера шиитского ополчения.