Синоптики о погоде на завтра: дождь и туман
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дождь, местами туман. Ветер умеренный южный. Температура воздуха ночью 3-6, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Атмосферное давление снизится с 770 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70-80 процентов.
В районах Азербайджана временами дождь, в некоторых предгорных и горных районах снег. В некоторых восточных районах интенсивного характера, местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха ночью от -1 до +4, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-4 градусов тепла.