В результате операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) на севере Ирака точечным ударом нейтрализован террорист ПKK Метин Арслан под кодовым именем «Кочер», ответственный за разведку, передает Anadolu.

Как сообщают источники в силах безопасности, Арслан был нейтрализован в начале ноября 2019 года в районе Ханесор в Синджаре. Арслан был двоюродным братом главаря ПKK Абдуллы Оджалана. Его имя включено в "красный список" особо опасных террористов МВД Турции.

Арслан родился в 1968 году, вступил в ряды террористов в 1994 году. В 2004-2007 годах действовал под руководством террориста Дурана Калкана под кодовым именем «Аббас». В 2007 году возглавлял лагерь Гаре на севере Ирака, был организатором многих терактов в Турции.

В 2012 году был назначен ответственным за разведку в YPG, в 2015 году - командующим штабом YPG в районе горы Карачок на севере Сирии. Арслан был ранен в ходе операции ВВС Турции в районе горы Карачок в 2017 году.