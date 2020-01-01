Нетаньяху поддержал США после убийства генерала Сулеймани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу о поддержке действий США после убийства в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани, передает ТАСС.

"Израиль поддерживает Соединенные Штаты в их справедливой борьбе за безопасность, мир и самооборону. Касем Сулеймани несет ответственность за гибель американских граждан, многих других невинных людей. Он планировал очередные атаки", - распространила высказывания главы правительства его канцелярия.

По словам Нетаньяху, президент США Дональд Трамп "заслуживает всяческих похвал за быстрые, решительные и мощные действия". "Израиль имеет право на самооборону. Соединенные Штаты имеют точно такое же право", - добавил премьер.

Ранее в пятницу он прервал свой визит в Грецию в связи с убийством американцами Сулеймани. Его визит должен был продлиться до вечера субботы.

США нанесли в пятницу в районе багдадского аэропорта ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани. Жертвами атаки в общей сложности стали восемь человек. Пресс-служба Пентагона сообщила, что операция проводилась по распоряжению Трампа.