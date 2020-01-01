Цезарь приехал в Баку с 2 килограммами кокаина наши подробности
В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по делу 53-летнего гражданина Бразилии Хулио Сезара Де Лима Медейроса, обвиняемого в контрабанде и незаконном обороте наркотиков.
Согласно материалам дела, Хулио Сезар в апреле прошлого года, вступив в Сан-Пауло в преступный сговор с неизвестными следствию людьми, транзитом через несколько стран доставил в Баку 2 килограмма кокаина.
Кокаин был расфасован по 12 пакетам, которые были спрятаны за пластиковыми дощечками в стенках чемодана и были завернуты в серебристую фольгу, которая затрудняет нахождение наркотика при досмотре. Хулио Сезару было поручено в Баку передать этот кокаин другому члену преступной группы. Хулио Сезар привез два килограмма кокаина в Азербайджан рейсом Доха-Баку.
На заседании суда Хулио Сезар не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он сказал, что работал на золотых приисках в Бразилии и Суринаме оператором экскаватора и трактористом. По его словам, за несколько месяцев до своего ареста в Баку он потерял работу. Хулир Сезар заявил, что в силу своего возраста не мог найти работу и отправился на поиски работы в самый большой город Бразилии Сан-Пауло. Но и там так и не нашел работы.
Поиски работы привели Хулио Сезара в криминальный квартал Сау Бразо, где двое незнакомцев предложили ему заработать – отправиться в Баку и отвезти туда чемодан. За это ему пообещали 5 тысяч долларов.
«Я был безработным, очень нуждался в деньгах и поэтому согласился на это предложение. 7 мая 2019 года один из них передал мне билет до Баку и обратно, чемодан, который я должен был отвезти, и сказал, что в столице Азербайджана я размещусь в отеле Swan, где у меня и должны будут забрать чемодан», - заявил бразилец.
Самое интересное заключалось в том, что чемодан был абсолютно пустой. Когда Хулио Сезар спросил у заказчиков – почему нужно везти пустой чемодан через полмира, ему ответили, что чемодан изготовлен из особо дорогого материала, потому и столь важно его доставить в Баку.
Хулио Сезар сначала долетел из Сан-Пауло в Эфиопию, а оттуда в Доху. Прождав 4 часа в столице Катара рейс на Баку, Хулио Сезар отправился затем в Азербайджан. После прибытия в Баку в ходе прохождения таможенного контроля сотрудники таможни проверили чемодан бразильца рентгеном, после чего ему предложили пройти в служебный кабинет.
«Они открыли борта чемодана, и за ними были завернутые в фольгу пакеты. Я не знал, что в пакетах. Я просто должен был в отеле отдать чемодан и за это мне должны были дать 5 тысяч долларов. Я сам никогда не употреблял наркотики и не был наркоторговцем», - заявил бразилец в суде.
Процесс по данному делу продолжается.