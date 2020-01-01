В Париже мужчина с ножом атаковал прохожих: есть погибший и раненые

Один человек погиб, двое получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины в парке одного из пригородов Парижа. Об этом сообщил в пятницу новостной телеканал BFM.

Инцидент произошел около 14:00 в городе Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) у юго-восточной границы французской столицы. Один из посетителей парка увидел идущего босиком человека, вооруженного ножом, и вызвал полицию. До ее прибытия нападавший успел ранить не менее четырех человек - двух в парке и еще двух поблизости от него, у торгового центра. Один из раненых впоследствии скончался. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, двое - в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место ЧП полицейские ликвидировали нападавшего с помощью автоматического оружия. На место происшествия были вызваны саперы, которые не обнаружили пояса со взрывчаткой на его теле.

На место событий прибыл госсекретарь при МВД Лоран Нуньес. По данным BFM, дело пока не передано в прокуратуру по делам о терроризме.