Эрдоган одобрил отправку турецких военных в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. Об этом свидетельствует публикация в пятницу в правительственном вестнике и Resmi Gazete. Таким образом со стороны Анкары документ окончательно ратифицирован.

Великое национальное собрание Турции (парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета Sozcu, не исключено, что на первом этапе речь пойдет о военных специалистах для обучения бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Также, по утверждению издания, Анкара рассмотрит возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных, если ПНС попросит его о помощи.