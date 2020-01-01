Иран выступил с новым заявлением по убийству Сулеймани

Высший совет национальной безопасности Ирана сделал заявление в связи со смертью генерала Касема Сулеймани. Как передает агентство IRNA, в заявлении говорится, что США не смогут избавиться от неверных результатов своих действий.

В заявлении отмечается, что, хотя смерть Сулеймани является большой потерей для иранского народа, его место займут другие.

Высший совет национальной безопасности добавил, что изучил вопросы, связанные со смертью Касема Сулеймани, и принял необходимые решения.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции было пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.