Латвия отказалась проводить референдум об образовании на русском языке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии отказала в сборе подписей за общенациональный референдум по поводу образования на негосударственных языках, сообщает ТАСС.

Подписи хотела собрать партия «Новое согласие». Инициатива получила отказ из-за заключений Министерства юстиции, Министерства образования и науки и Бюро омбудсмена страны. Как объяснила глава ЦИК Кристине Берзиня, законопроект «оформлен юридически некорректно, а также не отвечает и по содержанию».

Председатель «Нового согласия» собирается оспорить это решение в Верховном суде Латвии. По его словам, оно продиктовано исключительно политическими причинами.

23 сентября 2019 года стало известно, что депутаты от партии «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» подготовили поправки в законодательство, предписывающие переход всего образования на латышский язык, начиная с детских садов. Проект поддержало правительство и президент.

В школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов по новому закону также должны быть на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие к 1 сентября 2021 года.