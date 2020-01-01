Американцы убили и иранского генерала Хусейна Джафарнию фото
В результате ракетного удара по аэропорту Багдада вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генералом Касемом Сулеймани погиб еще один иранский генерал. Об этом в пятницу, 3 января, пишет в Twitter-аккаунте журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee), специализирующийся на ближневосточной тематике.
Согласно его данным, вместе с генералом Сулеймани погибли бригадный генерал спецподразделения «Аль-Кудс» Хусейн Джафарния, полковник Шаруд Музаффарния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Замания.
Журналист опубликовал фото погибших вместе с генералом Сулеймани.
Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон.