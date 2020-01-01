Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 22:40

Решение президента Трампа нанести ракетный удар, в ходе которого в Ираке был убит один из самых влиятельных людей в Тегеране, глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, вызвало смешанную реакцию в США. Можно сказать, мнения разделились по партийным спискам, так же, как это было во время голосования по вопросу импичмента Трампа в Конгрессе.

Республиканцы, разумеется, поддержали эти действия президента, расценив их как решительный и мощный ответ на нападение поддерживаемой Ираном шиитской военизированной группировки на посольство США в Багдаде в последний день ушедшего года. "Этот человек (Сулеймани) был олицетворением зла, - заявил генерал Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ, а до этого командующий многонациональными силами в Ираке. - Он виновен в убийстве, по крайней мере, 600 американских солдат". Но одновременно Петреус признал, что эта акция устрашения "непременно приведет к резкому росту напряженности в Ираке и во всем Ближнем Востоке". Демократы, которые полностью разделяют второй вывод генерала, конечно же, обвинили Трампа в "безрассудных действиях". "Администрация уверяет, что это было необходимо для того, чтобы воспрепятствовать новым атакам Ирана. Однако, похоже, что это будет иметь обратный эффект", - говорит в своем заявлении ведущий кандидат в президенты от демократов Джо Байден. - Трамп только что бросил пачку динамита в огонь". О том же пишет, выражая мнение значительной части общества, газета The Washington Post. "Президент заявил, что ракетный удар был необходим, чтобы защитить жизни американцев. Но одновременно он призвал всех своих сограждан покинуть Ирак (десятки рабочих на нефтяных промыслах на юге Ирака, сообщает Bloomberg, уже начали собирать пожитки и возвращаться в США). Вопрос стоит так: стали ли американцы не только в Ираке, но и на всем Ближнем Востоке лучше защищены или наоборот, им всем грозит смертельная опасность?" И этот вопрос, который задает столичное издание, один из многих. Политики и простые граждане, независимо от своей партийной принадлежности, едины в том, что действия Трампа ведут к новой войне. И она, как считает Брюс Ридель, бывший сотрудник ЦРУ и эксперт по Ближнему Востоку, "станет еще более масштабной, чем предыдущие войны, которые вела Америка в этом регионе". Но рефреном во всех высказываниях звучит и еще одно: "Все мы точно знаем, что иранское руководство, как и обещает, будет мстить, но не знаем где, когда и в какой форме". И отсутствие ответа на этой вопрос, похоже, больше всего тревожит и policymakers- политиков США, и журналистов, и ученых.

Политические оппоненты Трампа не могли не припомнить ему многочисленные камешки, которые он в разные годы кидал в огород своего предшественника Барака Обамы. Главное обвинение заключалось в том, тот был "слишком слаб" в отношениях с Ираном. Сам же Трамп часто угрожал Тегерану войной, которая, по его мнению, - единственный способ заставить иранские власти отказаться от своей ядерной программы и прекратить терроризировать американцев на Ближнем Востоке. Но в то же время, став президентом, Трамп неоднократно опускал занесенный над Ираном кулак. Так было, например, в июне прошлого года, когда иранцы сбили американский беспилотник - в последний момент американский лидер отменил запланированный ракетный удар. Трампу припоминают и другие высказывания, сказанные также применительно к Обаме о том, что тот будет переизбран в 2012 году лишь том в случае, если начнет войну против Ирана. Пацифист Обама и не думал этого делать. А вот Трамп, возможно, пытается использовать милитаристскую риторику в условиях, когда Палата представителей Конгресса объявила ему импичмент, и вскоре дело будет передано для рассмотрения в Сенат. И вряд ли случайно президент отдал приказ атаковать иранский конвой в окрестностях Багдада, когда Конгресс находился на новогодних каникулах. Но окажется ли убийство одного из самых могущественных людей в Иране и самого заклятого из врагов Америки полезным для Трампа в его попытках добиться переизбрания или же, наоборот, возымеет разрушительное действие? Этого не могут сейчас сказать никакие самые дальновидные американские политики. Ясно лишь, что конъюнктурные действия Трампа, который политической дальновидностью явно не располагает, ложатся в общую картину его "стратегической непоследовательности", как ее определяют американские политологи. Такую непоследовательность Трамп проявляет повсюду. В Сирии он бросил на произвол судьбы курдов и заявил, вопреки протестам своих генералов о выводе американских войск из этой страны, что это, по его словам, было необходимо, чтобы "покончить со всеми войнами". Но войска, по крайней мере, их большая часть не вернулись на родину, как обещал Трамп, и он к этому отнесся совершенно спокойно.