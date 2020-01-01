Хаменеи пришел домой к Сулеймани фото
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приехал домой к семье погибшего Касема Сулеймани и выразил свои соболезнования близким генерала, сообщают иранские СМИ.
Отметим, что в связи с гибелью Касема Сулеймани в Иране объявлен трехдневный траур. Ранее аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить США за убийство генерала Касема Сулеймани.
Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон.