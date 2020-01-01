США отправляют на Ближний Восток еще три тысячи солдат

Министерство обороны США одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток. Количество направленных в регион военнослужащих составит около 3 тыс. человек.

По данным телекомпании CNN, на Ближний Восток будут переброшены военнослужащие одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии, из которой ранее в регион уже были направлены около 750 военнослужащих.

"Администрация президента Трампа должна представить Конгрессу информацию о том, какую стратегию проводит она на Ближнем Востоке, - отметил в интервью CNN сенатор Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), комментируя переброску войск. - Отправка дополнительного контингента в этот регион представляет собой эскалацию ситуации, и такой шаг не был одобрен Конгрессом США. Администрация обязана предоставить Конгрессу данные о том, на каких именно разведывательных данных она основывала свое решение об отправке войск на Ближний Восток".