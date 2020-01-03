Тело Касема Сулеймани везут в Кербелу

Отметим, что Кербела является для шиитов третьим святым местом после Мекки и Наджафа, потому что здесь в 680 году в ходе битвы солдатами Язида ибн Муавии был обезглавлен имам Хусейн, сын Али и внук пророка Мухаммеда.

После церемонии прощания в Кербеле будут похоронены заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса и иракцы, погибшие вместе с иранским генералом. Затем тело Касема Сулеймани и погибших иранцев будет доставлено в Тегеран. Согласно информации источников, похороны генерала состоятся 4 или 5 января. Однако официальной информации по поводу похорон легендарного генерала пока нет.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон.