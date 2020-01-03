США внесли "Асаиб Ахль аль-Хакк" в список террористических группировок

Госсекретарь США Майкл Помпео внес шиитскую военизированную группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк" в американский список иностранных террористических организаций, а двух ее лидеров - в перечень иностранных террористов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента, передает ТАСС.

"Асаиб Ахль аль-Хакк" и его лидеры являются ожесточенными силами, подконтрольными Исламской Республике Иран, - заявил шеф американской дипломатии. - Действуя от имени своих хозяев в Тегеране, они применяют насилие и террор для содействия усилиям иранского режима по подрыву суверенитета Ирака".

По версии Вашингтона, "Асаиб Ахль аль-Хакк" "финансируется и обучается" силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил). В заявлении утверждается, что решение госсекретаря "направлено на то, чтобы лишить "Асаиб Ахль аль-Хакк" и ее руководство ресурсов для планирования и совершения терактов". Попадание в такой список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними. Кроме того, как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, оказание любого рода помощи группировке будет считаться в Соединенных Штатах федеральным преступлением.

"Асаиб Ахль аль-Хакк", как считают в Госдепартаменте, "взяла на себя ответственность за более чем 6 тыс. нападений на силы США и коалиционные силы с момента своего создания в 2006 году". В начале декабря прошлого года Минфин США ввел санкции против данной группировки и ее лидеров.