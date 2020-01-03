Преемник Сулеймани: «Вы увидите трупы американцев по всему Востоку»
Новый глава подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани пообещал убивать граждан США на территории Ближнего Востока. Его цитирует телеканал AlJazeera в своем Twitter-аккаунте.
«Потерпите немного, и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку», — заявил Каани.
Исмаил Каани был заместителем убитого генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани с 1997 года. О том, что Каани станет приемником Сулеймани, стало известно 3 января.
Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января.