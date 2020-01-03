Хафтар объявил всеобщую мобилизацию

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам, передает РИА Новости.

Ливийское правительство ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о воздушной, наземной и морской военной поддержке для отражения наступления сил Хафтара. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.

"Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам", - сказал Хафтар в своем видеообращении к ливийцам.